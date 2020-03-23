Зеленський про критику через коронавірус: хайп фактично дорівнює мародерству

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський окремо звернувся з погрозами на адресу "деяких політиків"

Президент Володимир Зеленський назвав політичний хайп на ситуації з коронавірусом в Україні "фактичним мародерством". Про це він заявив в сьогоднішньому відеозверненні.

Зокрема, Зеленський у традиційному відеоролику окремо звернувся до "деяких політиків".

"У складні для України часи займатися політичним хайпом фактично дорівнює мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне, не судіть інших по собі", - зазначив він.

Він також підкреслив, що сьогодні всі кроки спрямовані на збереження життя і здоров'я українців.

"У цій ситуації є певний парадокс. Всім рекомендовано носити маски, але коронавірус зриває маски з людей. Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє, а хтось готовий заробляти на людській біді: підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон. Всі ці дії отримають не тільки моральну оцінку суспільства, але і юридичну оцінку відповідних правоохоронних органів", - додав Зеленський.

Сьогодні вночі в «Борисполі» приземлився наш літак з Китаю. Він доставив тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, а також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та ще багато чого необхідного. Цей вантаж буде розподілено по всіх регіонах нашої країни, він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та наших військових. Ми починаємо новий тиждень боротьби проти коронавірусу, під час якого нам знадобиться ще більше витримки. Попередні дні довели: ми – сильна нація. Я пишаюся кожним, хто віддає власні сили й знання, щоб зупинити поширення недуги Україною. Я щиро дякую кожному українському медику. Сьогодні ви – наші супергерої. Дякую українським прикордонникам. Я хочу подякувати нашим військовим на сході України. Нині весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Я дякую екіпажам літаків, потягів та автобусів, які доправляють в Україну громадян та цінні вантажі. Дякую поліцейським і нацгвардійцям, які забезпечують порядок на вулицях. Дякую главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння онлайн. Соціально відповідальному бізнесу та нашим волонтерам, які допомагають усім, що потрібно. Службам таксі, що погодилися безкоштовно відвозити лікарів на роботу. Дякую працівникам Укрпошти, які безперебійно доставляють пенсії громадянам. Бажаю вам 36,6! Бережімо себе! Збережемо Україну! Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 23 березня 2020 р.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна вже до кінця цього тижня може отримати додаткову партію тестів на коронавірус і медичного обладнання.

Відзначимо, з 24 березня українцям заборонили покидати країну в туристичних цілях.