Зеленський: Кожен командир має пам’ятати - люди не витратний матеріал

"Захист держави - це безумовно двосторонній рух. І ті, хто захищає державу, мають знати, мають відчувати, що держава захищає їх. У цьому різниця між нами й ворогом", - сказав президент.

Він наголосив, що Росія нехтує своїми людьми та не бореться за їхнє виживання. Натомість Україна, за словами Зеленського, має робити все для захисту життя, передусім життя і здоров’я своїх воїнів.

"Наше військо довело свою сучасність і силу, які спроможні встановити бажаний мир в Україні", - сказав глава держави.

Президент пояснив, що коли Україна говорить про необхідність зброї, не можна забувати, що підтримка і захист українських воїнів - це також зброя.

"Кожен командир має пам’ятати: люди не витратний матеріал. Їхні сили, їхні знання, їхні вміння - важлива цінність для нашої держави", - підкреслив Зеленський.