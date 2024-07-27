В Україні будуть надавати офіцерські звання лікарям без військової кафедри
Українським лікарям будуть надавати офіцерські звання, навіть якщо вони не закінчували військову кафедру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я у Києві.
Зеленський заявив, що підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру.
"Мною підписано указ - положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру", - заявив президент.
Додамо, що сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають день медика.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський доручив покращити реабілітацію поранених бійців та звільнених з російського полону військових.
Він доручив уряд профінансувати створення сучасного реабілітаційного госпіталю з модулем реінтеграції звільнених з полону та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги на фронті.
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