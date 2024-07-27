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Зеленський доручив покращити реабілітацію поранених та звільнених з полону

Київ, Субота 27 липня 2024 14:53
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Зеленський доручив покращити реабілітацію поранених та звільнених з полону Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні повинні покращити процеси реабілітації поранених військових, а також звільнених з полону захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського, якого цитує "Суспільне".

Глава держави зробив відповідну заяву на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я у Києві.

Він зазначив, що військова медицина має завжди бути у фокусі, серед головних завдань - побудова сучасної медичної системи. Як пояснив президент, йдеться про створення єдиного медичного простору.

"Мова, зокрема, про ефективне використання ресурсів, постачання аптечок і турнікетів відповідні якості, постачання мобільних госпіталів, бути уважнішими до поранених, до тих, хто повернувся з російського пекла. Мова про механізми реінтеграції звільнених з полону бійців. Створення центру реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано".

Глава держави дав доручення уряду забезпечити фінансування для створення сучасного реабілітаційного госпіталю з модулем реінтеграції звільнених з полону та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як пройти безкоштовну реабілітацію на території України та за кордоном.

Також ми розповідали, як ветерани війни можуть отримати засоби реабілітації і що для цього потрібно.

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