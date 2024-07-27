RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: Каждый командир должен помнить - люди не расходный материал

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина имеет одно кардинальное отличие от Российской Федерации. Украинцы пытаются сохранить как можно больше жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Защита государства - это безусловно двустороннее движение. И те, кто защищает государство, должны знать, должны чувствовать, что государство защищает их. В этом разница между нами и врагом", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия пренебрегает своими людьми и не борется за их выживание. Зато Украина, по словам Зеленского, должна делать все для защиты жизни, прежде всего жизни и здоровья своих воинов.

"Наше войско доказало свою современность и силу, которые способны установить желаемый мир в Украине", - сказал глава государства.

Президент пояснил, что когда Украина говорит о необходимости оружия, нельзя забывать, что поддержка и защита украинских воинов - это также оружие.

"Каждый командир должен помнить: люди не расходный материал. Их силы, их знания, их умения - важная ценность для нашего государства", - подчеркнул Зеленский.
 

Напомним, сегодня, 27 июля, Зеленский поручил улучшить реабилитацию раненых и освобожденных из плена военных. Соответствующее заявление глава государства заявил на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью.

Более того, президент сообщил, что украинским врачам будут присваивать офицерские звания, даже если они не заканчивали военную кафедру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский