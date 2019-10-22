Зеленский концентрирует власть и это опасно, - евродепутат

Президент Украины Владимир Зеленский концентрирует власть и это очень опасно. Об этом заявила вице-президент комитета ассоциации "Украина - ЕС" и депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью "Интерфакс-Украина".

Евродепутат отмечает, что украинский президент выстраивает вертикаль власти и "это очень страшно".

"Нужен механизм сдерживания и противовеса. Именно об этом - демократия. Это не об одной власти. В противном случае он (президент) может разогнать парламент, судебную систему, средства массовой информации и будет решать, как маленький диктатор. Это не то, чего вы хотите в демократии... То, что он пытается развивать, концентрируя власть, это опасно", - сказала она.

Виола фон Крамон-Таубадель считает, что "через два года народ проснется в полностью другой системе и будет этим шокирован".

Напомним, Зеленский в ходе первого заседания Рады пригрозил нардепам роспуском. В частности, он попросил депутатов не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

Ранее РБК-Украина писало, что Европарламент утвердил состав делегации парламентского комитета ассоциации с Украиной. Среди них и Виола фон Крамон-Таубадель.