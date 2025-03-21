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Зеленський про контроль за перемир’ям: спочатку дійдімо, але найкращий механізм - НАТО

Україна, П'ятниця 21 березня 2025 17:41
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Зеленський про контроль за перемир’ям: спочатку дійдімо, але найкращий механізм - НАТО Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Для встановлення моніторингу за перемир'ям між Україною та Росією треба досягти самого перемир'я. Однак, попри це, найкращим механізмом для спостереження є НАТО

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

"Давайте ще туди дійдемо, бо ви говорите, що потрібен моніторинг закінчення війни, а ми говоримо, що потрібен перший крок, і, в принципі, через це будуть зустрічатися команди - моніторинг припинення вогню. Тому що РФ його постійно порушує, і це ще до угоди про закінчення війни. На жаль, це такий процес", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що на початку сторони мають домовитися про сісфаєр. Як зазначив Зеленський, дуже важливо домовитися про те, хто буде здійснювати моніторинг.

"Ми говорили з різними нашими колегами - з Британією, з Францією, ми говорили з США. З тими країнами, з якими ми по лінії розвідок сьогодні працюємо. Це не секрет. Тому ми будемо з ними говорити про модальність цього моніторингу", - додав він.

Водночас президент України відзначив, що те, як моніторити закінчення війни з росіянами - це складне питання.

"Я тому завжди виступав за те, що найдешевший спосіб моніторингу і гарантій безпеки для всіх, і, напевно, найпрацюючий - це НАТО. Там усе розроблено: як відбувається, хто на це дивиться, яка там модальність, як сили застосовуються у разі агресії. Я вважаю, що це найзрозуміліший формат", - сказав він.

Та зауважив, що якщо такого формату не буде, тоді все інше вийде дорожче і складніше.

Нагадаємо, що під час пресконференції Зеленський пояснив, чи можуть миротворці ООН стати альтернативою військовому контингенту.

РБК-Україна писало, що раніше The Telegraph повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що місія ООН може стати альтернативою відправленню європейських військ в Україну.

Водночас президент відповів, чи може бути підписана угода про перемир'я у Саудівській Аравії.

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