Зеленский о контроле за перемирием: сначала дойдем, но лучший механизм - НАТО

Для установления мониторинга за перемирием между Украиной и Россией надо достичь самого перемирия. Однако, несмотря на это, лучшим механизмом для наблюдения является НАТО

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"Давайте еще туда дойдем, потому что вы говорите, что нужен мониторинг окончания войны, а мы говорим, что нужен первый шаг, и, в принципе, из-за этого будут встречаться команды - мониторинг прекращения огня. Потому что РФ его постоянно нарушает, и это еще до соглашения об окончании войны. К сожалению, это такой процесс", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что в начале стороны должны договориться о сисфаере. Как сказал Зеленский, очень важно договориться о том, кто будет осуществлять мониторинг.

"Мы говорили с разными нашими коллегами - с Британией, с Францией, мы говорили с США. С теми странами, с которыми мы по линии разведок сегодня работаем. Это не секрет. Поэтому мы будем с ними говорить о модальности этого мониторинга", - добавил он.

В то же время президент Украины отметил, что, то, как мониторить окончание войны с россиянами - это сложный вопрос.

"Я поэтому всегда выступал за то, что самый дешевый способ мониторинга и гарантий безопасности для всех, и, наверное, самый работающий - это НАТО. Там все разработано: как происходит, кто на это смотрит, какая там модальность, как силы применяются в случае агрессии. Я считаю, что это самый понятный формат", - сказал он.

И отметил, что если такого формата не будет, тогда все остальное выйдет дороже и сложнее.