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Зеленский: в контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно на Юге. А благодаря контрнаступления уже освобождена часть общин в Херсонской области", - отметил он.

По его словам, бои на Донбассе войдут в историю как одна из самых жестоких битв в Европе, и украинская армия и разведка тактически переигрывают российских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные освободили три села на Донбассе, однако до сих пор не были названы, какие именно.

Также сообщалось, что деоккупация Херсонской области будет постепенной.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины