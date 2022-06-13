Зеленський: у контрнаступі звільнено кілька громад у Херсонській області

Українська армія в ході контрнаступу звільнила кілька громад в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме на півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнена частина громад в Херсонській області", - зазначив він.
За його словами, бої на Донбасі увійдуть в історію як одна з найжорстокіших битв в Європі, і українська армія та розвідка тактично переграють російських військових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові звільнили три села на Донбасі, однак досі не були названі, які саме.
Також повідомлялося, що деокупація Херсонської області буде поступовою.
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