Ким о деоккупации Херсонской области: будет постепенной
Украинские военные будут освобождать оккупированные районы Херсонской области постепенно. Военное руководство не может рисковать жизнями наших бойцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
По словам чиновника, сейчас Украина не может использовать российскую тактику - совершать большие рывки войск по открытой местности.
"Если бы мы это сделали, мы потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют - мы полагаемся на военную тактику", - подчеркнул Ким.
Он также добавил, что существует угроза для мирного населения оккупированных населенных пунктов юга, потому как россияне там используют старую военную технику. Она очень неточна при стрельбе и может задеть гражданских.
"Они воюют со старым оружием, которое имеет погрешность в двести метров, что в четыре раза превышает европейские стандарты. А потом, правда, они безразличны к украинскому населению. Когда у них заканчиваются военные объекты, они стреляют по домам", - отметил Ким.
Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что украинские партизаны в оккупированной Херсонской области взорвали автомобиль с российским полковником.
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