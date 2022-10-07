Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти

За словами Зеленського, росіяни досить сильно пручаються. Проте контрнаступ ЗСУ - це стратегія, до якої раніше готувалися.

"Нам не вистачало певного озброєння та снарядів. Я не скажу, що зараз вистачає, бо це буде неправдою, а краще таки комунікувати правду. Тому нам не вистачає до кінця, але зараз ми маємо більше сил і засобів, щоб йти вперед", - пояснив президент.

Зеленський також додав, що у разі збільшення допомоги, Україна буде тиснути швидше. Наразі в України все ще не вистачає ресурсу, але його в цілому зараз достатньо, щоб вже почати звільнення територій. Мотивація діяти не залежить вже ні від кого, українці мотивовані на 100%.

"Ми знаємо, чого ми хочемо, ми знаємо, де фініш, ми знаємо, куди ми йдемо. Хотіли б бігти, але наразі це швидка ходьба", - додав Зеленський.

Також він пояснив, що Україна не піде далі, оскільки не потрібні чужі землі, не потрібні чужі люди. Зеленський додав, що Україна - це не терористи, оскільки нам не потрібно нічого зайвого, крім наших кордонів, нашої землі та нашої безпеки, гарантій безпеки, про які я вам сказав.