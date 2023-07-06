Зеленський про контрнаступ ЗСУ: йде за планом, але хотілося б швидше

Контрнаступ Збройних сил України йде за планом, однак хотілося б, щоб він просувався швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ABC News .

"Триваючий контрнаступ України дозволив нашим силам взяти на себе "ініціативу" у війні проти російських загарбників, але ми хочемо зробити це швидше", - сказав Зеленський.

Він додав, що підтримує оцінку військових щодо того, що операція, яка почалася минулого місяця, "йде за планом".

"Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ був здійснений за більш короткий проміжок часу, але це реальність. Ми йдемо вперед. Ми не стоїмо на одному місці", - наголосив президент.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

Західні ЗМІ активно повідомляють, що наступ просувається повільніше, ніж очікувалося.

Однак, за словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, контрнаступ Збройних сил України йде за планом. Він запевняє, що Бахмут (Донецька область) буде звільнено. А втрати росіян у 8-10 разів перевищують українські.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив він.