Наступ за планом, Бахмут буде звільнено. Інтерв'ю Сирського та Тарнавського для ABC

Контрнаступ Збройних сил України йде за планом, командування запевняє, що Бахмут (Донецька область) буде звільнено. А втрати росіян у 8-10 разів перевищують українські.

Збройні сили України ще не реалізували весь потенціал, але двоє воєначальників переконують, що контрнаступ "іде за планом". Незважаючи на побоювання західних аналітиків, що Україна нібито не домагається достатнього прогресу.

"Поки що все розвивається за планами, які були складені та затверджені", - говорить Сирський.

Генерал Олександр Тарнавський, який очолює контрнаступ на півдні, заявив, що ситуація є стабільною.

"Головне, що ми не використали весь свій потенціал", - наголосив він.

Про заколот Пригожина та ПВК "Вагнера"

Невдалий переворот з боку російської приватної військової компанії "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним породив чутки про те, що президент Володимир Путін втрачає контроль над владою в Росії. За словами Сирського, наслідки заколоту не впливають на бойові дії в Україні.

"Тому що зараз у нас немає "Вагнера", він більше місяця тому відійшов. Тому цей заколот ніяк не вплинув на перебіг бойових дій у смузі відповідальності мого угруповання. Як він вплине на події в Росії? Якби вплинуло і там стало б гірше, нам було б краще. Тому для мене це не має значення", - наголосив Сирський.

Він також вважає, що ПВК "Вагнера" настав кінець, і історія з нею буде закрита.

Про контрнаступ і Бахмут

Українські війська перейшли у контрнаступ місяць тому, атакуючи на кількох напрямках південну лінію фронту у Запорізькій області. Їм вдалося прорвати лінію оборони РФ у двох точках, звільнити низку сіл, але з того часу точаться запеклі бої.

Очевидно, прогрес набагато повільніший, ніж восени 2022 року, коли російські війська в Харківській області були застигнуті зненацька.

Проте намітилися ознаки прогресу: Україна просувається вперед у районі Бахмута, у спробах захопити який Росія втратила вбитими десятки тисяч осіб. Україні також вдалося створити невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра навпроти Херсона.

За словами українських командирів та офіційних осіб, мета в тому, щоб виснажити російські сили настільки, щоб створити прорив, який може бути використаний основною контрнаступальною силою України. Сили оборони досі не задіяли всі сформовані бригади та передане Заходом озброєння.

Повільний прогрес спричинив песимістичні оцінки перспектив України. Насправді офіційні особи, військові на місцях та багато аналітиків кажуть, що це лише перший етап. І вони завжди знали, що він буде найскладнішим.

Сирський наразі командує силами навколо Бахмута та на сході, де цього тижня війська просунулися на південному фланзі.

"Ми всі хочемо досягти цього результату, але поки що все йде за планами, які були складені і затверджені. Я назвав би це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску або поштовхів з чийогось боку", - підкреслив він.

За його словами, наступ - це складний процес, адже недарма оперативне мистецтво вивчають як окрему науку.

"Тому я можу сказати, що з нашого боку - це звільнення території нашої держави, нашої батьківщини. З боку противника це суто загарбницька війна. Але вона набула настільки жорсткого характеру, що цей процес дуже складний, дуже кривавий. В першу чергу ми розуміємо, що правда за нами, тому ми обов'язково переможемо", - додав генерал.

Він також ствердно відповів на питання, чи зможуть Сили оборони звільнити Бахмут.

"Звичайно, я в цьому певен", - сказав Сирський.

Про втрати України та Росії

За словами західних офіційних осіб, обидві сторони зазнають тяжких втрат, особливо на півдні. Як заявили у Міністерстві оборони Великобританії, у південно-східній частині Запорізької області Росія проводить відносно ефективні оборонні операції.

"Противник зазнає у вісім, а то й удесятеро більші втрати, особливо за кількістю вбитих", - зазначив Сирський.

ABC пише, що росіяни сильно закріпилися вздовж лінії фронту в кілька тисяч кілометрів. У ході контрнаступу українська сторона звільнила щонайменше 7 сіл, а також деякі території, які перебували під контролем Росії з 2014 року.

Про загрозу застосування ядерної зброї

Протягом усієї війни кілька разів виникала примара ядерної зброї. Особливо тоді, коли ситуація на полі бою для росіян заходила у безвихідь. Українські генерали поки виключають можливість її застосування.

"Якби я сказав, що турбуюся (з приводу ядерного удару, - ред.), я б сказав неправду. Звичайно, ми маємо враховувати той факт, що ядерна зброя вже знаходиться в Білорусі або буде там розміщена. Тому ми маємо враховувати це при складання планів та прогнозів на майбутнє. Але мене це зовсім не лякає", - каже Олександр Тарнавський.

Про складнощі на півдні

Обидва українські генерали вдячні США за військову підтримку. За їхніми словами, західні озброєння мають значення на полі бою.

Щодо ситуації на півдні, то Сили оборони України зіткнулися з масованим мінуванням на окупованій Росією території.

"Йде жорстоке протистояння із противником, який використовує мінні загородження, протитанкові засоби. Вони проводять широкомасштабні операції з повітря, завдають авіаційних та ракетних ударів. Росіяни спеціально націлені на західну техніку. Вони намагаються знищити якнайбільше техніки. Для них це пріоритет", - додав Тарнавський.

Про можливий тиск з боку союзників

Генерал Сирський стверджує, що західні союзники не підштовхують Україну та не вимагають активніше йти у наступ.

"Є моє бажання і є бажання моїх підлеглих, і ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж. Тому я постійно буваю у військах і розумію: одне - ти десь у спокійному місці це вирішив, а інша справа - це практично виконати в умовах запеклого опору супротивника", - зазначив він.

На питання про те, як довго триватиме війна, Сирський відповів: "Я не знаю".