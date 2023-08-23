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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про контрнаступ: рухаємось потроху, однак напрямок правильний

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Контрнаступ Збройних сил України відбувається на кількох напрямках. Військові просуваються потроху, втім напрямок правильний.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг з премʼєр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо.

Як відзначив президент, щільне мінування фронту ускладнює контрнаступ, втім військові продовжують рухатись вперед. 

“Щодо контрнаступу. Ми бачимо його на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, бо дуже щільне мінування. Тисячі мін - це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше - тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний”, - заявив президент. 

Ситуація на фронті 

Як пише Інститут вивчення війни, російські окупанти стягнули близько 45 тисяч солдатів на Куп'янський та Лиманський напрямки. Тим часом наші воїни просунулись щонайменше на трьох напрямках.

Зокрема наступ ЗСУ в районі Роботиного Запорізької області наближає військових до другої лінії оборони російських загарбників, яка може бути слабшою за першу.  

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Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніКонтрнаступ ЗСУ