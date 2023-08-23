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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о контрнаступлении: двигаемся понемногу, однако направление правильное

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит по нескольким направлениям. Военные продвигаются понемногу, впрочем направление правильное.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг с премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо.

Как отметил президент, плотное минирование фронта затрудняет контрнаступление, впрочем, военные продолжают двигаться вперед. 

"Относительно контрнаступления. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин - это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное - тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное", - заявил президент.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны, российские оккупанты  стянули около 45 тысяч солдат на Купянское и Лиманское направления. Между тем наши воины продвинулись по меньшей мере на трех направлениях.

В частности, наступление ВСУ в районе Роботиного Запорожской области приближает военных ко второй линии обороны российских захватчиков, которая может быть слабее первой.

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Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеКонтрнаступление ВСУ