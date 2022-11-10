Зеленський про контрнаступ у Херсоні: військові кроки виконуються в тиші

Українські захисники працюють над звільненням території нашої країни, зокрема і Херсону, зберігаючи інформаційну тишу, аби їхні наступні кроки були невідомими для росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського CNN.
"Я спробую відповісти, щоб не відповідати. Сплановані військові кроки, вони народжуються достатньо голосно у вузькому колі, але виконуються в тиші. Я б дуже хотів, щоб це було неприємним сюрпризом для ворога", - сказав він.
Зеленський додав, що суспільство у будь-якому випадку повинно знати, що Україна працює над тим, аби робити "серйозні кроки з позитивним результатом".
Нагадаємо, що вчора російське командування віддало наказ своїм військам відступити з правого берега Дніпра та розпочати відхід на лівий берег.
Британська розвідка вважає, що відхід був спричинений нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ.
У Генштабі зазначили, що ймовірний відступ росіян з Херсону є результатом активних дій ЗСУ.
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