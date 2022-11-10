Зеленский о контрнаступлении в Херсоне: военные шаги выполняются в тишине

Украинские защитники работают над освобождением территории нашей страны, в том числе Херсона, сохраняя информационную тишину, чтобы их последующие шаги были неизвестны для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского CNN .

"Я попытаюсь ответить, чтобы не отвечать. Спланированные военные шаги, они рождаются достаточно громко в узком кругу, но исполняются в тишине. Я бы очень хотел, чтобы это было неприятным сюрпризом для врага", - сказал он.

Зеленский добавил, что общество в любом случае должно знать, что Украина работает над тем, чтобы делать "серьезные шаги с положительным результатом".