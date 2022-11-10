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Зеленский о контрнаступлении в Херсоне: военные шаги выполняются в тишине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники работают над освобождением территории нашей страны, в том числе Херсона, сохраняя информационную тишину, чтобы их последующие шаги были неизвестны для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского CNN.

"Я попытаюсь ответить, чтобы не отвечать. Спланированные военные шаги, они рождаются достаточно громко в узком кругу, но исполняются в тишине. Я бы очень хотел, чтобы это было неприятным сюрпризом для врага", - сказал он.

Зеленский добавил, что общество в любом случае должно знать, что Украина работает над тем, чтобы делать "серьезные шаги с положительным результатом".

Напомним, что вчера российское командование приказало своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

Британская разведка считает, что отход был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ.

В Генштабе отметили, что вероятное отступление россиян из Херсона является результатом активных действий ВСУ.

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Владимир ЗеленскийХерсонВойна России против Украины