Зеленський про "Контракт 18-24": попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали

Президент України Володимир Зеленський попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали у "Контракті 18-24". Передусім мова про добровольців, які пішли захищати Україну ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції.
"Я попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали в тому "Контракті 18-24", - сказав Зеленський.
За його словами, передусім йдеться про тих хлопців, які в 18-24 років з самого початку війни пішли добровольцями захищати Україну, а на них не розповсюджується контракт.
"Вони розберуть з цим, мені пообіцяли", - додав президент.
Нагадаємо, нещодавно в Україні стартувала нова програма служби за контрактом в армії для громадян віком 18-24 років. У разі долучення до війська такі добровольці отримають значні виплати та соціальні гарантії.
Зокрема, за підписання контракту передбачена виплата 1 мільйона гривень: 200 тисяч можна отримати одразу, а решта суми виплачується протягом служби. Щомісячне грошове забезпечення може сягати 120 тисяч гривень.
Крім того, контрактникам за такою програмою обіцяють низку пільг:
Також після завершення контракту військовослужбовців звільнятимуть від мобілізації на 12 місяців.
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