Зеленський про "Контракт 18-24": попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали

"Я попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали в тому "Контракті 18-24", - сказав Зеленський.

За його словами, передусім йдеться про тих хлопців, які в 18-24 років з самого початку війни пішли добровольцями захищати Україну, а на них не розповсюджується контракт.

"Вони розберуть з цим, мені пообіцяли", - додав президент.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, нещодавно в Україні стартувала нова програма служби за контрактом в армії для громадян віком 18-24 років. У разі долучення до війська такі добровольці отримають значні виплати та соціальні гарантії.

Зокрема, за підписання контракту передбачена виплата 1 мільйона гривень: 200 тисяч можна отримати одразу, а решта суми виплачується протягом служби. Щомісячне грошове забезпечення може сягати 120 тисяч гривень.

Крім того, контрактникам за такою програмою обіцяють низку пільг:

"нульову" іпотеку,

навчання за держкошти,

безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування,

компенсацію оренди житла на час служби,

можливість обрати частину та спеціальність,

право на виїзд за кордон після року служби.

Також після завершення контракту військовослужбовців звільнятимуть від мобілізації на 12 місяців.