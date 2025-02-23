Зеленский о "Контракте 18-24": попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали

Президент Украины Владимир Зеленский попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в "Контракте 18-24". Прежде всего речь о добровольцах, которые пошли защищать Украину еще в начале полномасштабного вторжения России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.
"Я попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в том "Контракте 18-24", - сказал Зеленский.
По его словам, прежде всего речь идет о тех ребятах, которые в 18-24 лет с самого начала войны пошли добровольцами защищать Украину, а на них не распространяется контракт.
"Они разберут с этим, мне пообещали", - добавил президент.
Напомним, недавно в Украине стартовала новая программа службы по контракту в армии для граждан в возрасте 18-24 лет. В случае вступления в армию такие добровольцы получат значительные выплаты и социальные гарантии.
В частности, за подписание контракта предусмотрена выплата 1 миллиона гривен: 200 тысяч можно получить сразу, а остальная сумма выплачивается в течение службы. Ежемесячное денежное обеспечение может достигать 120 тысяч гривен.
Кроме того, контрактникам по такой программе обещают ряд льгот:
Также после завершения контракта военнослужащих будут освобождать от мобилизации на 12 месяцев.
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