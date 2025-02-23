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Зеленский о "Контракте 18-24": попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в "Контракте 18-24". Прежде всего речь о добровольцах, которые пошли защищать Украину еще в начале полномасштабного вторжения России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

"Я попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в том "Контракте 18-24", - сказал Зеленский.

По его словам, прежде всего речь идет о тех ребятах, которые в 18-24 лет с самого начала войны пошли добровольцами защищать Украину, а на них не распространяется контракт.

"Они разберут с этим, мне пообещали", - добавил президент.

"Контракт 18-24"

Напомним, недавно в Украине стартовала новая программа службы по контракту в армии для граждан в возрасте 18-24 лет. В случае вступления в армию такие добровольцы получат значительные выплаты и социальные гарантии.

В частности, за подписание контракта предусмотрена выплата 1 миллиона гривен: 200 тысяч можно получить сразу, а остальная сумма выплачивается в течение службы. Ежемесячное денежное обеспечение может достигать 120 тысяч гривен.

Кроме того, контрактникам по такой программе обещают ряд льгот:

  • "нулевую" ипотеку,
  • обучение за госсредства,
  • бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование,
  • компенсацию аренды жилья на время службы,
  • возможность выбрать часть и специальность,
  • право на выезд за границу после года службы.

Также после завершения контракта военнослужащих будут освобождать от мобилизации на 12 месяцев.

 

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