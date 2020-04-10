ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский и Конте обсудили объединение усилий в борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 14:30
Зеленский и Конте обсудили объединение усилий в борьбе с коронавирусом
Фото: Джузеппе Конте и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Джузеппе Конте поблагодарил за предоставленную Украиной гуманитарную помощь Италии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Конте поблагодарил за предоставленную Украине гуманитарную помощь Италии, включая направленные бригады врачей и средства дезинфекции. Собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", - сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент также выразил убеждение, что объединенные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут успешным примером двустороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов.

Напомним, 8 апреля для борьбы с распространением коронавируса в Италию прилетел украинский самолет с гуманитарной помощью.

Отметим, в Италии на принудительном карантине из-за коронавируса, или в госпитале в интенсивной терапии находятся десятки украинцев.

В ВР внесли закон об ограничении въезда иностранцев из стран, где есть вспышка COVID-19 Филатов раскритиковал решение губернатора открыть въезд в Днепр
Новости Украины Владимир ЗеленскийИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь