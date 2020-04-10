Зеленский и Конте обсудили объединение усилий в борьбе с коронавирусом

Фото: Джузеппе Конте и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Джузеппе Конте поблагодарил за предоставленную Украиной гуманитарную помощь Италии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Конте поблагодарил за предоставленную Украине гуманитарную помощь Италии, включая направленные бригады врачей и средства дезинфекции. Собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", - сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент также выразил убеждение, что объединенные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут успешным примером двустороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов.

Напомним, 8 апреля для борьбы с распространением коронавируса в Италию прилетел украинский самолет с гуманитарной помощью.

Отметим, в Италии на принудительном карантине из-за коронавируса, или в госпитале в интенсивной терапии находятся десятки украинцев.