ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский и Мун Чжэ Ин обсудили противодействие распространению коронавируса

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 12:43
Зеленский и Мун Чжэ Ин обсудили противодействие распространению коронавируса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский и Мун Чжэ Ин также обсудили оказание гуманитарной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора обсудили вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен Кореи за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тыс. ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе", - заявил Зеленский.

Также обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования.

Напомним, у Зеленского допустили ослабление карантина до 24 апреля. В ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

Добавим, на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было договорено, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мер, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

В Киеве на выходных усилят контроль за соблюдением карантина Точной даты открытия метро в Киеве пока нет, - Кличко
Новости Украины Владимир ЗеленскийЮжная КореяКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь