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В Италию прибыл украинский самолет с гуманитарной помощью

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 14:14
В Италию прибыл украинский самолет с гуманитарной помощью
Фото: украинский самолет с гумдопомогою (facebook.com/anton.gerashchenko)

Пять тонн специальных санитайзеров уже сегодня будут использовать медицинские работники Италии

Для борьбы с распространением коронавируса в Италию прилетел украинский самолет с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Как сообщается, украинский самолет с пятью тоннами гуманитарной помощи уже приземлился в Италии. Так, уже сегодня медицинские работники смогут использовать специальные санитайзеры для противодействия распространения болезни.

Напомним, утром из киевского аэропорта "Жуляны" в Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, в Италии на принудительном карантине из-за коронавіруса, или в госпитале в интенсивной терапии находятся десятки украинцев.

Кроме того РБК-Украина ранее сообщало, что Италия стала эпицентром распространения коронавируса в Европе. По данным на вторник 7 апреля, всего в Италии свыше 132 тыс. человек заразились новым коронавирусом. Почти 23 тыс. больных уже выздоровели, 16 523 - умерли.

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