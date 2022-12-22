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Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт нового формату

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський невдовзі виступить перед Конгресом та запропонує провести мирний саміт нового формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами кількох джерел, ключовою темою його виступу стане обговорення формули світу, про яку він розповів президенту США Джо Байдену. Крім того, Зеленський запропонує провести новий мирний саміт уже цієї зими.

Також повідомляється, що президент України продовжуватиме просити допомоги у вигляді санкцій, зброї та фінансової допомоги.

Нагадаємо, що всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, у війні, розпочатій проти України, немає справедливого миру. Єдиний шлях до її закінчення – це жодних компромісів української сторони.

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