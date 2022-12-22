Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит нового формата

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре выступит перед Конгрессом и предложит провести мирный саммит нового формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам нескольких источников, ключевой темой его выступления станет обсуждение формулы мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену. Кроме того, Зеленский предложит провести новый мирный саммит уже этой зимой. Также сообщается, что президент Украины будет продолжать просить помощи в виде санкций, оружия и финансовой помощи.