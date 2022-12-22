Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит нового формата

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре выступит перед Конгрессом и предложит провести мирный саммит нового формата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам нескольких источников, ключевой темой его выступления станет обсуждение формулы мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену. Кроме того, Зеленский предложит провести новый мирный саммит уже этой зимой.
Также сообщается, что президент Украины будет продолжать просить помощи в виде санкций, оружия и финансовой помощи.
Напомним, что все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
Также мы писали, что по словам Зеленского, в войне, начатой против Украины, нет справедливого мира. Единственный путь к ее окончанию – это никаких компромиссов украинской стороны.
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