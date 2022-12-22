Зеленський у Конгресі: Україна не просила американських солдатів воювати на нашій землі

Україна ніколи не просила американських військових воювати проти Росії. ЗСУ можуть вміло керувати американською технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.
"Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас", – сказав Зеленський, наголосивши, що українські солдати можуть вміло керувати американськими танками та літаками.
За словами президента, Росія може зупинити свою агресію, але Сполучені Штати можуть прискорити це.
"У нас є артилерія. Дякую за неї. Її достатньо? Ні, насправді", – наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.
Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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