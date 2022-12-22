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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський у Конгресі: Україна не просила американських солдатів воювати на нашій землі

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна ніколи не просила американських військових воювати проти Росії. ЗСУ можуть вміло керувати американською технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.

"Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас", – сказав Зеленський, наголосивши, що українські солдати можуть вміло керувати американськими танками та літаками.

За словами президента, Росія може зупинити свою агресію, але Сполучені Штати можуть прискорити це.

"У нас є артилерія. Дякую за неї. Її достатньо? Ні, насправді", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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