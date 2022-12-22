Зеленский в Конгрессе: Украина не просила американских солдат воевать на нашей земле

Украина никогда не просила американских военных воевать против России. ВСУ могут умело управлять американской техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.

"Украина никогда не просила американских солдат воевать на нашей земле вместо нас", – сказал Зеленский, подчеркнув, что украинские солдаты могут умело управлять американскими танками и самолетами.

По словам президента, Россия может остановить свою агрессию, но Соединенные Штаты в силах ускорить это.

"У нас есть артиллерия. Спасибо за нее. Ее достаточно? Нет, на самом деле", – подчеркнул Зеленский.