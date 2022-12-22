ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський у Конгресі: Україна не просила американських солдатів воювати на нашій землі

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 22 грудня 2022 03:05
Зеленський у Конгресі: Україна не просила американських солдатів воювати на нашій землі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна ніколи не просила американських військових воювати проти Росії. ЗСУ можуть вміло керувати американською технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.

"Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас", – сказав Зеленський, наголосивши, що українські солдати можуть вміло керувати американськими танками та літаками.

За словами президента, Росія може зупинити свою агресію, але Сполучені Штати можуть прискорити це.

"У нас є артилерія. Дякую за неї. Її достатньо? Ні, насправді", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Конгресс США Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу