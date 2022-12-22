Зеленський у Конгресі: Україна не просила американських солдатів воювати на нашій землі

Україна ніколи не просила американських військових воювати проти Росії. ЗСУ можуть вміло керувати американською технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.

"Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас", – сказав Зеленський, наголосивши, що українські солдати можуть вміло керувати американськими танками та літаками.

За словами президента, Росія може зупинити свою агресію, але Сполучені Штати можуть прискорити це.

"У нас є артилерія. Дякую за неї. Її достатньо? Ні, насправді", – наголосив Зеленський.