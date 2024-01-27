Зеленський про конфіскацію активів РФ: за цей місяць ми наблизилися до рішення

"Хочу відзначити результати комунікації з партнерами щодо російських активів: за цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим. Усі російські активи - активи самої держави-терориста та повʼязаних з нею осіб, - які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що російські активи мають бути конфісковані.

"І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлено найближчим часом. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості", - додав він.

При цьому Зеденський додав, що потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу.

"І ми готуємо його. А також готуємо нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції", - заявив він.

Конфіскація російських активів на 300 млрд доларів

США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

На початку січня Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ та направити ці кошти на відновлення України.

Європейський союз просунувся щодо реалізації планів щодо введення податку на непередбачений прибуток від заморожених активів російського центрального банку. При цьому ЄС поки що не має наміру конфіскувати ці гроші.

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