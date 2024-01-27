Зеленский о конфискации активов РФ: за этот месяц мы приблизились к решению

"Хочу отметить результаты коммуникации с партнерами по российским активам: за этот месяц мы приблизились к решению, в котором нуждаемся, которое будет справедливым. Все российские активы - активы самого государства-террориста и связанных с ним лиц, - которые есть в разных юрисдикциях и заморожены, должны работать для защиты от российской же агрессии", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что российские активы должны быть конфискованы.

"И мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее время. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нам продвигать этот механизм восстановления справедливости", - добавил он.

При этом Зеденский добавил, что нужен новый санкционный пакет Евросоюза.

"И мы готовим его. А также готовим новые шаги, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции", - заявил он.

Конфискация российских активов на 300 млрд долларов

США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

В начале января Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Европейский союз продвинулся по реализации планов по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского центрального банка. При этом ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги.

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