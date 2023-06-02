ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про коаліцію Patriot: можуть долучатися не лише країни, які мають ці системи

Новость на русском →
П'ятниця 02 червня 2023 16:18
Зеленський про коаліцію Patriot: можуть долучатися не лише країни, які мають ці системи Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Валерія Поліщук

Питання створення коаліції Patriot обговорювалося з Данією, Німеччиною та Нідерландами. Однак до самої ініціативи можуть долучатися й ті країни, які не мають цієї системи ППО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із президентом Естонії Аларом Карісом.

"Це - початковий етап створення цієї ініціативи. У нас були дуже важливі з цього приводу розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Ми говорили також із лідерами ЄС, тобто це була security-платформа. Питання не в тому, що кожна з цих країн, про які я сказав, можуть нам надати це, а питання, що вони будуть шукати це. І це дуже важливо", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що одні країни мають самі системи Patriot, а інші мають інші можливості. Зокрема, політичні, особисті стосунки з державами, у яких є відповідні системи ППО, фінанси або той чи інший вплив.

"У більшості я розмовляв з країнами, з якими я говорю про коаліцію винищувачів. Тобто це такі спільні зусилля. Нам точно це потрібно. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно. Наше завдання не 70-75% ураження цілей, а 100%", - наголосив він.

ЗРК Patriot в Україні

В Україні з початку війни на бойове чергування заступили два дивізіони Patriot. Їх передали Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди. Дивізіони включають до 16 пускових установок.

Напередодні прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликав Захід передати Україні якнайшвидше ще партію Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області