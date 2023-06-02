Зеленский о коалиции Patriot: могут участвовать не только страны, у которых есть эти системы

Вопрос создания коалиции Patriot обсуждался с Данией, Германией и Нидерландами. Однако к самой инициативе могут присоединяться и те страны, которые не имеют эту систему ПВО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Это - начальный этап создания этой инициативы. У нас были очень важные по этому поводу разговоры с Германией, Данией, Нидерландами. Мы говорили также с лидерами ЕС, то есть это была security-платформа. Вопрос не в том, что каждая из этих стран, о которых я сказал, могут нам предоставить это, а вопрос, что они будут искать это. И это очень важно", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что одни страны имеют сами системы Patriot, а другие имеют другие возможности. В том числе, политические, личные отношения с государствами, у которых есть соответствующие системы ПВО, финансы или то или иное влияние.

"В большинстве я разговаривал со странами, с которыми я говорю о коалиции истребителей. То есть это такие совместные усилия. Нам точно это нужно. Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%", - подчеркнул он.

ЗРК Patriot в Украине

В Украине с начала войны на боевое дежурство заступили два дивизиона Patriot. Их передали Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды. Дивизионы включают в себя до 16 пусковых установок.

Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Запад передать Украине как можно быстрее еще партию Patriot.

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