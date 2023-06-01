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Прем'єр Польщі закликав союзників якнайшвидше поділитися з Україною ЗРК Patriot

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Четвер 01 червня 2023 20:52
Прем'єр Польщі закликав союзників якнайшвидше поділитися з Україною ЗРК Patriot Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам Заходу необхідно якнайшвидше передати Україні нові зенітні ракетні комплекси Patriot для захисту від російських атак.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами глави польського уряду, його країна має "трохи" систем Patriot. Тому він закликав інші держави "якнайшвидше" поділитися такими ЗРК з Україною.

Також він розповів і про плани підготовки українських пілотів на західних винищувачах F-16.

"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні навчити пілотів винищувачів F-16", - наголосив Моравецький.

Обстріл України

Нагадаємо, у травні Росія значно посилила спроби ударів по Україні. Зокрема, для атак країна-агресор використовувала балістичні та гіперзвукові ракети, які зараз українські захисники можуть збивати лише за допомогою ЗРК Patriot.

Всього з початку повномасштабної війни в нашій країні на бойове чергування заступили лише два дивізіони Patriot, які передали США, Німеччина та Нідерланди. Такі дивізіони включають до 16 пускових установок.

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