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По енергосистемі Києва у 2026 році було майже 50 влучань, - Кличко

13:29 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
По енергосистемі Києва у 2026 році було майже 50 влучань, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Цього року ракети і дрони вже майже 50 разів влучили в енергосистему України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ мера Києва Віталія Кличка в Верховній Раді.

"Ворог посилює атаки та продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає на водопостачання, роботу електротранспорту та інших сервісів", - заявив Кличко.

Мер порівняв кілька років. У 2022-му по об’єктах ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет і дронів. Через рік таких ударів було 7.

У 2024 році по цих об’єктах не прилетіло нічого. Зате у 2025-му - вже 19 ракет і дронів.

"У цьому році вже зафіксовано майже 50 влучань ракет і БПЛА в наші системи енергозабезпечення", - наголосив Кличко.

"Увесь цей час фахівці працювали, відновлювали обладнання та готували об’єкти до зими, і Київ вистояв", - додав він.

Нагадаємо, 14 жовтня Міноборони Росії заявило про удари по енергетиці Києва, Київщини та Харківщини, попри "енергетичне перемир’я".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за ніч росіяни випустили 39 балістичних ракет і понад 120 дронів.

Також ми писали, що Україна дві доби не атакувала російську нафтопереробку та енергетику після заяви президента США Дональда Трампа про "енергетичне перемир’я".

За словами Зеленського, за цей час росіяни атакували 19 регіонів України.

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Київ Енергетичне перемир'я Віталий Кличко Війна в Україні
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