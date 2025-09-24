Зеленський: без Китаю путінська Росія - це ніщо

Російська Федерація повністю залежна від Китаю. І якби Пекін хотів завершення війни в Україні, він був змусив Москву припинити бойові дії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на засіданні Ради безпеки ООН по Україні.

Він зазначив, один з провідних членів Радбезу, тобто РФ - робить все, щоб продовжити найбільшу війну в Європі з часів Другої Світової війни.

"Росія робить це за допомогою свого права вето", - сказав президент.

Також Зеленський згадав і Китай, який теж представлений на Радбезі ООН. Він підкреслив, що без підтримки КНР Росія глави Кремля Володимира Путіна - це ніщо.

"Тут також представлений Китай, це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би змусив Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія - це ніщо", - заявив Зеленський.