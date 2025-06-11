Зеленський: кількість поранених у Харкові зросла до 64, троє людей загинули

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак ворог застосовує ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію та безпілотники. До атак дронами терористи вдаються щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. У ніч на 11 червня атака велась з шести напрямків. Росіяни запустили 85 БпЛА.

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