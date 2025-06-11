Зеленский: количество раненых в Харькове возросло до 64, три человека погибли

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБы), артиллерию и беспилотники. К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. В ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.

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