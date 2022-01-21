UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский о кибератаках России на Украину: последствия войны тяжелее

Автор: Анастасия Рокитна

В январе на Украину была совершена кибератака. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за этим может стоять Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью украинского лидера Washington Post.

Президенту Украины сказали специалисты, что есть "очень большая вероятность", что атака была из России.

"Это не первая и не последняя атака. Если сравнивать, какая война опаснее: кибератака или обычная война. Думаю, трудно сказать. Я думаю, что гораздо опаснее ракетно-реактивные выстрелы и полноценные авиационные десанты. Последствия войны тяжелее, чем кибератаки", - заявил он.

Напомним, в СНБО оценили вероятность новой разрушительной кибератаки.

Отметим, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраина