Зеленский о кибератаках России на Украину: последствия войны тяжелее

В январе на Украину была совершена кибератака. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за этим может стоять Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью украинского лидера Washington Post .

Президенту Украины сказали специалисты, что есть "очень большая вероятность", что атака была из России.

"Это не первая и не последняя атака. Если сравнивать, какая война опаснее: кибератака или обычная война. Думаю, трудно сказать. Я думаю, что гораздо опаснее ракетно-реактивные выстрелы и полноценные авиационные десанты. Последствия войны тяжелее, чем кибератаки", - заявил он.