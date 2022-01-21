Зеленский о кибератаках России на Украину: последствия войны тяжелее

В январе на Украину была совершена кибератака. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за этим может стоять Российская Федерация.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью украинского лидера Washington Post.
Президенту Украины сказали специалисты, что есть "очень большая вероятность", что атака была из России.
"Это не первая и не последняя атака. Если сравнивать, какая война опаснее: кибератака или обычная война. Думаю, трудно сказать. Я думаю, что гораздо опаснее ракетно-реактивные выстрелы и полноценные авиационные десанты. Последствия войны тяжелее, чем кибератаки", - заявил он.
Напомним, в СНБО оценили вероятность новой разрушительной кибератаки.
Отметим, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".