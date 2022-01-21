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Зеленський про кібератаки Росії на Україну: наслідки війни важче

Автор: Анастасія Рокитна

У січні на Україну була здійснена кібератака. За словами президента України Володимира Зеленського, за цим може стояти Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю українського лідера Washington Post.

Президенту України сказали фахівці, що є "дуже велика ймовірність", що атака була з Росії.

"Це не перша і не остання атака. Якщо порівнювати, яка війна небезпечніше: кібератака або звичайна війна. Думаю, важко сказати. Я думаю, що набагато небезпечніше ракетно-реактивні постріли і повноцінні авіаційні десанти. Наслідки війни важче, ніж кібератаки", - заявив він.

Нагадаємо, в РНБО оцінили ймовірність нової руйнівної кібератаки.

Зазначимо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

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