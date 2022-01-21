Зеленський про кібератаки Росії на Україну: наслідки війни важче

У січні на Україну була здійснена кібератака. За словами президента України Володимира Зеленського, за цим може стояти Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю українського лідера Washington Post .

Президенту України сказали фахівці, що є "дуже велика ймовірність", що атака була з Росії.

"Це не перша і не остання атака. Якщо порівнювати, яка війна небезпечніше: кібератака або звичайна війна. Думаю, важко сказати. Я думаю, що набагато небезпечніше ракетно-реактивні постріли і повноцінні авіаційні десанти. Наслідки війни важче, ніж кібератаки", - заявив він.