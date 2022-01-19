Без света, тепла и денег. В СНБО оценили вероятность новой разрушительной кибератаки
На украинские государственние сайты была совершена масштабная кибератака. В Совете национальной безопасности и обороны Украины оценили вероятность новой.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше".
Замсекретаря Совбеза Сергей Демедюк сообщил в комментарии изданию, что в ближайшее время вероятность угрозы, что население останется без света, тепла и денег, низкая.
"Однако все может измениться в любой момент", - добавил он.
По его мнению, диджитализация - это палка о двух концах. С одной стороны, это неизбежное будущее, которое значительно ускоряет и упрощает все процессы по оказанию услуг для украинцев. С другой - при недостаточной защищенности электронных ресурсов всегда будут существовать высокие риски несанкционированного вмешательства в их работу.
Напомним, агентство Reuters писало, что украинцы из-за кибератак могут остаться без света, тепла и денег.
Отметим, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".