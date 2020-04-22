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Зеленский после карантина соберет пресс-конференцию

Новости » Политика     22.04.2020 - 15:02
Зеленский после карантина соберет пресс-конференцию
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский соберет пресс-конференцию относительно итогов года президентства

После завершения карантина президент Владимир Зеленский соберет пресс-конференцию относительно итогов года президентства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

А пока в Офисе президента анонсируют в 19:00 премьерный показ фильма "Год президента Зеленского", который можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

"Офис президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства", - говорится в сообщении.

Напомним, прошлий раз Зеленский проводил пресс-марафон 19-20 октября 2019 года. Пресс-марафон президента начался в 10:00 в четверг, 10 октября, и продлился свыше 14 часов. Этот пресс-марафон тогда побил мировой рекорд по продолжительности.

Тогда Зеленский ответил на вопросы о встрече в нормандском формате, о возможной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о местных выборах, о мэре Киева Виталии Кличко, тарифах на коммунальные услуги и прожиточном минимуме.

Добавим, что пока неизвестно, когда в Украине закончится карантин. Сегодня Кабмин принял решение об его продлении до 11 мая 2020 года.

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