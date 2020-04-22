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Зеленський після карантину збере прес-конференцію

Новини » Політика     22.04.2020 - 15:02
Зеленський після карантину збере прес-конференцію
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський збере прес-конференцію щодо підсумків року президентства

Після завершення карантину президент Володимир Зеленський збере прес-конференцію щодо підсумків року президентства. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

А поки в Офісі президента анонсують о 19:00 прем’єрний показ стрічки "Рік президента Зеленського", який можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.

"Офіс президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере прес-конференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого разу Зеленський проводив прес-марафон 19-20 жовтня 2019 року. Прес-марафон президента почався о 10:00 у четвер, 10 жовтня, і тривав понад 14 годин. Цей прес-марафон тоді побив світовий рекорд за тривалістю.

Тоді Зеленський відповів на питання про зустріч в нормандському форматі, про можливу зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, про місцеві вибори, про мера Києва Віталія Кличка, тарифи на комунальні послуги та прожитковий мінімум.

Додамо, що поки невідомо, коли в Україні закінчиться карантин. Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про його продовження до 11 травня 2020 року.

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