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Зеленский в Канаде, где проходит саммит G7: какова программа визита

Канада, Вторник 17 июня 2025 18:00
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Зеленский в Канаде, где проходит саммит G7: какова программа визита Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Канаде, где проходит саммит "Группы семи" (G7). На полях мероприятия у него запланированы ряд встреч.

Что известно о программе визита Зеленского в Канаду - в материале РБК-Украина ниже.

По информации РБК-Украина, глава государства встретится с премьер-министром Канады Марком Карни.

После этого президент Украины примет участие в специальном заседании лидеров стран "Группы семи" (G7) "A strong and sovereign Ukraine" на полях саммита.

Также Зеленский проведет ряд встреч с западными лидерами, а именно:

  • с президентом Франции Эммануэлем Макроном;
  • премьером Британии Киром Стармером;
  • премьером Италии Джорджией Мелони;
  • федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

В дополнение, у украинского лидера запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Антониу Коштой.

Также в программе Зеленского встречи с японским премьером Исиба Сигеру и генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Бразилии Лула да Силвой, премьером Индии Нарендрой Моди.

Также в Канаде глава государства встретится с президентом Всемирного банка Аджай Бангой и премьер-министром Манитобы Ваба Кинью.

У президента также запланирована встреча с лидерами украинской общины в Канаде.

Саммит G7 в Канаде

Напомним, что саммит G7 с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Европейского Союза и Великобритании начался 16 июня в канадской провинции Альберта. Мероприятия продлятся до конца сегодняшнего дня.

На этот раз саммит сосредоточен на ситуации на Ближнем Востоке, российско-украинской войне и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это первый саммит для президента США Дональда Трампа при его второй каденции. К слову, сам глава Белого дома досрочно покинул саммит. В его администрации объяснили, что причиной такого шага стала ситуация на Ближнем Востоке.

Хотя ранее ожидалось, что Трамп встретится с Зеленским во время саммита "Большой семерки". Украинский президент рассказывал о планах обсудить с американским коллегой оборонный пакет, который Украина готова купить у США.

При этом сам Трамп, хоть и досрочно покинул встречу G7, он успел сделать ряд заявлений, в том числе и по российско-украинской войне.

Он назвал исключение РФ из G8 "ошибкой". Мол, если бы россияне остались в группе, то не напали бы на украинцев.

Кроме того, Трамп заявил, что медлит с санкциями, потому что ожидает возможного "заключения соглашения" о прекращении войны в Украине.

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