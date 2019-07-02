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Зеленский в Канаде встретился с Трюдо

Новости » Политика    02.07.2019 - 22:46
Зеленский в Канаде встретился с Трюдо

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку Украины

В рамках первого официального визита в Канаду на посту президента Украины Владимир Зеленский встретился в Торонто с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поблагодарил Трюдо за его поддержку реформ в нашем государстве и отметил, что Канада является настоящим другом Украины.

"Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защиты территориальной целостности", - отметил президент.

Владимир Зеленский также добавил, что Джастин Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, находится в Канаде с официальным визитом. Зеленский уже имел встречи с министром иностранных дел Христею Фриланд, прем'ер-министром Джастином Трюдо, и планирует встретиться со специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетою Беньковською, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

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