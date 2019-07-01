Волкер встретится с Зеленским в Канаде

Фото: Курт Волкер и Владимир Зеленский (president gov ua,)

Волкер и Зеленский встретятся 2 июля

Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Канаде. Об этом Волкер написал на своей странице в Twitter.

Их встреча планируется 2 июля. Волкер написал, что будет на Ukraine Reform Conference, на которой будет присутствовать и Зеленский.

"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference, которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию украинцев", - написал он.

Отметим, 19 июня Волкер сообщал, что в течение ближайших недель намерен посетить Киев. Конкретной даты он не назвал.

РБК-Украина писало, что ранее Владимир Зеленский принимал представителей Администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства. На инаугурации присутствовал Волкер.

Напомним, после избрания Зеленского президентом Волкер выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой страны.