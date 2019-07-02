Зеленський у Канаді зустрівся із Трюдо

Зеленський подякував Трюдо за підтримку України

У рамках першого офіційного візиту до Канади на посаді президента України Володимир Зеленський зустрівся у Торонто із прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Зеленський подякував Трюдо за його підтримку реформ в нашій державі та зазначив, що Канада є справжнім другом України.

"Вона підтвердила це реальними кроками з підтримки нашої країни у санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету та захисті територіальної цілісності", - зазначив президент.

Володимир Зеленський також додав, що Джастін Трюдо - один із тих, хто надихнув його йти у політику.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 липня, перебуває у Канаді з офіційним візитом. Зеленський вже мав зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, та планує зустрітися зі спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.