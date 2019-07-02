ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський у Канаді зустрівся із Трюдо

Новини » Політика    02.07.2019 - 22:46
Зеленський у Канаді зустрівся із Трюдо

Зеленський подякував Трюдо за підтримку України

У рамках першого офіційного візиту до Канади на посаді президента України Володимир Зеленський зустрівся у Торонто із прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Зеленський подякував Трюдо за його підтримку реформ в нашій державі та зазначив, що Канада є справжнім другом України.

"Вона підтвердила це реальними кроками з підтримки нашої країни у санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету та захисті територіальної цілісності", - зазначив президент.

Володимир Зеленський також додав, що Джастін Трюдо - один із тих, хто надихнув його йти у політику.

 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 липня, перебуває у Канаді з офіційним візитом. Зеленський вже мав зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, та планує зустрітися зі спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

Зеленський у Канаді підтвердив курс України на членство в ЄС і НАТО Зеленський прибув до Канади
Новини України Володимир ЗеленськийКанадаДжастин Трюдо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся