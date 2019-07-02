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Зеленский прибыл в Канаду

Новости » Политика    02.07.2019 - 08:37
Зеленский прибыл в Канаду
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/president.gov.ua)

Зеленский должен встретиться с Христею Фриланд, Джастином Трюдо, Куртом Волкером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП сообщили, что Зеленский должен встретиться с министром иностранных дел Христею Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетою Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. В частности, он примет участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

Отметим, вчера президент отбыл с официальным визитом в столицу Канады Торонто.

Как ранее РБК-Украина сообщало, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский в Канаде проведет встречу с премьер-министром Джастином Трюдо, в ходе которой обсудят пути углубления экономического партнерства, а также создание рабочих мест для среднего класса в двух странах.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщал, что Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.

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