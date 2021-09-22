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Зеленский не изменит график поездки в США из-за покушения на Шефира

Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский не будет менять график поездки в США из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира. По его словам, он займется этим вопросом по возвращению в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского журналистам в Нью-Йорке.

По его словам, Шефир является его близким другом, но на сегодня он прежде всего президент Украины.

"Я президент и должен представлять государство. Срывать встречу с премьер-министром (Великобритании, - ред.) Джонсоном, которая очень важна, срывать эти встречи, я считаю, я не имею права. Я их проведу и обязательно буду представлять Украину на Генассамблее ООН. Сразу после этого поеду домой и займусь этим процессом более подробно", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что связывает покушение на Шефира "с изменениями в государстве".

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиСергей Шефир