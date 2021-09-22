Зеленський не змінить графік поїздки до США через замах на Шефіра

Президент України Володимир Зеленський не змінюватиме графік поїздки до США через замах на свого помічника Сергія Шефіра . За його словами, він займеться цим питанням після повернення до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського журналістам у Нью-Йорку.

За його словами, Шефір є його близьким другом, але на сьогодні він насамперед президент України.

"Я президент і повинен представляти державу. Зривати зустріч з прем'єр-міністром (Великобританії, - ред.) Джонсоном, яка дуже важлива, зривати ці зустрічі, я вважаю, я не маю права. Я їх проведу і обов'язково представлятиму Україну на Генасамблеї ООН. Відразу після цього поїду додому і займуся цим процесом більш детально", - зазначив Зеленський.