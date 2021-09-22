Зеленский не изменит график поездки в США из-за покушения на Шефира
Президент Украины Владимир Зеленский не будет менять график поездки в США из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира. По его словам, он займется этим вопросом по возвращению в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского журналистам в Нью-Йорке.
По его словам, Шефир является его близким другом, но на сегодня он прежде всего президент Украины.
"Я президент и должен представлять государство. Срывать встречу с премьер-министром (Великобритании, - ред.) Джонсоном, которая очень важна, срывать эти встречи, я считаю, я не имею права. Я их проведу и обязательно буду представлять Украину на Генассамблее ООН. Сразу после этого поеду домой и займусь этим процессом более подробно", - отметил Зеленский.
Зеленский: Покушение на Шефира не повлияет на мой рабочий график в США
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал представителям украинских медиа ситуацию с нападением на своего первого помощника Сергея Шефира. Глава государства отметил, что не меняет свой график визита в США из-за покушения на Сергея Шефира. Зеленский отметил, что в первую очередь он – президент и должен представлять странуPosted by Телеканал Дом on Wednesday, September 22, 2021
Напомним, ранее Зеленский заявил, что связывает покушение на Шефира "с изменениями в государстве".